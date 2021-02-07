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В России снизилась смертность от рака

Здоровье » Здравоохранение

По предварительным подсчётам, в России снизилась смертность от онкологических заболеваний за 2020 год.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, несмотря на пандемию, врачи оказывали помощь больным онкологией.

"И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас, того, что в 2020 году, по предварительным итогам, смертность от злокачественных заболеваний снизилась в стране. И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать", — отметил министр.

Автор: Алексей Корнеев
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