Венгерский национальный центр здравоохранения окончательно одобрил для использования российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщил министр социальных ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.
"Национальный центр общественного здравоохранения завершил необходимые официальные исследования вакцины "Спутник V", в результате которых было установлено, что вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества препарата и подходит для использования на людях", — отметил чиновник.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.