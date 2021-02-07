Власти Великобритании не будут вводить специальные паспорта для тех, кто прошёл вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал британский министр по вопросам вакцинации Надим Захави.

"Во-первых, мы не знаем, как именно вакцины влияют на передачу вируса. Во-вторых, это было бы дискриминационно, и я думаю, что было бы правильно сделать так, чтобы люди проходили вакцинацию, потому что они этого хотят, а не потому, что это стало в некотором роде обязательным из-за паспорта", — пояснил политик.

"Но мы не планируем вводить паспорта в Великобритании", — добавил Захави.