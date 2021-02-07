Известный блогер Анатолий Шарий заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" имеет "сумасшедший авторитет" в мире.
Шарий посоветовал президенту Украину Владимиру Зеленскому "склонить голову".
"Зеленскому надо склонить гриву и признать, что вакцина РФ — лучшая", — заявил блогер.
"А пока нас смешит министр здравоохранения Украины, весь цивилизованный мир смеётся над нами. Открытым текстом, презрительно", — добавил Шарий.
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