Повторное заболевание происходит только в том случае, если у переболевшего по каким-то причинам не выработался устойчивый иммунитет к коронавирусу.
Об этом РИА "Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Повторно люди заболевают по нескольким причинам. Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это же не ветряная оспа", — пояснил медик.
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