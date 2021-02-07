Врач раскрыл, почему происходит повторное заражение коронавирусом

Повторное заболевание происходит только в том случае, если у переболевшего по каким-то причинам не выработался устойчивый иммунитет к коронавирусу.

Об этом РИА "Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.