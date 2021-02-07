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Определены три причины инфаркта в молодом возрасте

Здоровье » Здоровье и профилактика

Одним из главных факторов, который может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте, является неправильное питание.

Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, стоит принимать во внимание режим сна и образ жизни.

"Режим труда и отдыха, который они соблюдают — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — отметил медик.

Автор: Алексей Корнеев
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