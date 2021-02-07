Определены три причины инфаркта в молодом возрасте

Одним из главных факторов, который может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте, является неправильное питание.

Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, стоит принимать во внимание режим сна и образ жизни.