Одним из главных факторов, который может спровоцировать инфаркт в молодом возрасте, является неправильное питание.
Об этом телеканалу "Звезда" рассказал врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, стоит принимать во внимание режим сна и образ жизни.
"Режим труда и отдыха, который они соблюдают — посещают ночные клубы. А именно в ночной период происходит выработка того плохого холестерина чаще всего, который обеспечивает появление атеросклероза", — отметил медик.
В суде по делу о клевете Навальный попытался сам себе объяснить, почему истцом является ветеран Артёменко, а не все участники ролика за поправки в Конституцию.