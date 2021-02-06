Польза и вред чеснока: китайцы поделились секретом

Ещё Парацельс говорил, что любое вещество есть одновременно яд и лекарство, вопрос только в дозировке. Иными словами, всё хорошо употреблять в меру.

Например, в Китае очень популярен чеснок. На юге страны его используют для приготовления жареных блюд, которым он придаёт определённый аромат. А в северном Китае чеснок употребляют в сыром виде как дезинфицирующее и противовоспалительное средство.

У чеснока масса полезных свойств. Он способен снижать уровень сахара и липидов в крови и за счёт этого полезен диабетикам. Отлично подходит как вспомогательное средство при лечении гриппа и простудных инфекций, хорошо работает против паразитов и даже тонизирует мозг, улучшая мышление.

Однако в каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. Длительное избыточное употребление чеснока способно вызвать затуманенность зрения, а также лихорадку, ночную потливость, шумы в ушах, тяжесть в голове и потерю памяти. Не случайно в Китае даже существует поговорка: чеснок для здоровья полезен, а для глаз вреден, сообщает Inosmi.