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В Сингапуре мужчине ввели пять доз вакцины от коронавируса

Здоровье » Здравоохранение

В Сингапуре врачи допустили грубейшую ошибку, введя мужчине пять доз вакцины от коронавируса.

Это произошло 14 января. Медицинский сотрудник, который отвечал за разбавление препарата, отлучился с рабочего места. Его коллега взял неразбавленное вещество и ввёл его пациенту. Недоразумение было обнаружено спустя несколько минут после вакцинации.

Мужчину, которому ввели пять доз вакцины, сразу же госпитализировали. Через два дня его выписали, поскольку никаких побочных эффектов обнаружено не было.

Автор: Алексей Корнеев
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