Популярный телеведущий и врач Александр Мясников предупредил, что неправильное употребление слабительных может быть смертельно опасно.
По его словам, большинство таких препаратов "вымывают из кишечника все". А это приводит к критическим водно-электролитным нарушениям.
"Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца", — пояснил специалист.
Что происходит в Казахстане и почему он не хочет участвовать в дальнейшей интеграции в евразийское пространство?