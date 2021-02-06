Мясников предостерёг от приёма слабительных

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников предупредил, что неправильное употребление слабительных может быть смертельно опасно.

По его словам, большинство таких препаратов "вымывают из кишечника все". А это приводит к критическим водно-электролитным нарушениям.