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Мясников предостерёг от приёма слабительных

Здоровье » Здоровье и профилактика

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников предупредил, что неправильное употребление слабительных может быть смертельно опасно.

По его словам, большинство таких препаратов "вымывают из кишечника все". А это приводит к критическим водно-электролитным нарушениям.

"Потеря воды сама по себе может привести к обезвоживанию, а оно, в свою очередь, к аритмии сердца", — пояснил специалист.

Автор: Алексей Корнеев
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