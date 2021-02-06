В США мужчина чуть не умер во сне из-за проглоченного наушника

Американец Брэдфорд Готье случайно во время сна проглотил беспроводной наушник и чуть не умер от удушения. Примечательно, что мужчина не сразу понял, что произошло.

"Я проснулся утром и чувствовал себя хорошо. Но, когда мне захотелось попить воды, она просто не проходила по моему горлу. Пришлось наклониться над раковиной, чтобы вылить её обратно. В груди появилось неприятное чувство, как при сильном обезвоживании", — рассказал Готье.

Хирурги извлекли наушник и он оказался работоспособен.