Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Крайне высок шанс заболеть паркинсонизмом у профессора любых наук, живущего в глухой деревне. Ещё он должен пить родниковую воду и редко бывать на солнце.

Главврач ГКБ № 71 Александр Мясников рассказал, какие факторы, кроме генетической предрасположенности, могут повысить риск возникновения болезни Паркинсона. Прежде всего это травмы головного мозга, дефицит витамина D в организме, мигрень с аурой и, как ни странно, высшее образование.

"Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей", — сказал доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

К дополнительным факторам, по словам врача, относятся жизнь в глуши, гипервитаминоз магния и железа, родниковая вода и молоко. Рискуют в том числе обладатели лишнего веса и те, кто с детства не отличался физической силой.

А вот для любителей кофе и физкультуры есть хорошие новости. Физическая активность и умеренное употребление кофе как раз снижают риск развития болезни Паркинсона.