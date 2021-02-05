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Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Здоровье

Крайне высок шанс заболеть паркинсонизмом у профессора любых наук, живущего в глухой деревне. Ещё он должен пить родниковую воду и редко бывать на солнце.

Мясников перечислил неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Главврач ГКБ № 71 Александр Мясников рассказал, какие факторы, кроме генетической предрасположенности, могут повысить риск возникновения болезни Паркинсона. Прежде всего это травмы головного мозга, дефицит витамина D в организме, мигрень с аурой и, как ни странно, высшее образование.

"Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей", — сказал доктор Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

К дополнительным факторам, по словам врача, относятся жизнь в глуши, гипервитаминоз магния и железа, родниковая вода и молоко. Рискуют в том числе обладатели лишнего веса и те, кто с детства не отличался физической силой.

А вот для любителей кофе и физкультуры есть хорошие новости. Физическая активность и умеренное употребление кофе как раз снижают риск развития болезни Паркинсона.

Автор: Людмила Черткова
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