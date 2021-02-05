Употребление кофе снижает риск развития заболеваний печени

Учёные изучили влияние кофе на организм человека и пришли к выводу, что этот любимый многими людьми напиток способен защитить от развития жировой болезни печени, диабета второго типа и онкологических заболеваний, сообщает газета Express.

Одно из полезных свойств кофе заключается в том, что он предотвращает избыточное отложение жира в гепатоцитах.

Напиток оказывает влияние на ферменты печени, в результате чего снижается накопление жира. Также организм очищается от токсинов.

Употребление кофе приводит к росту числа защитных антиоксидантов в печени.

Кроме того, кофе защищает от развития фиброза печени, ведущего к циррозу.