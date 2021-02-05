Инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости перечислил причины, по которым некоторые люди не заражаются COVID-19.
Во-первых, это наличие перекрёстного иммунитета. То есть если ранее человек переболел заболеванием, возбудителем которого был коронавирус другого типа.
Вторая причина связана с тем, что человек уже переболел другой вирусной инфекцией, вследствие чего у него повысился уровень интерферонов.
Большое количество интерферонов приводит к снижению восприимчивости к вирусным заболеваниям.
Ещё одна причина невосприимчивости к коронавирусу — это наличие местных элементов иммунитетов, препятствующих проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, сообщает RT.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...