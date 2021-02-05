Инфекционист объяснил, почему некоторые люди не восприимчивы к COVID-19

Инфекционист Сергей Вознесенский в интервью РИА Новости перечислил причины, по которым некоторые люди не заражаются COVID-19.

Во-первых, это наличие перекрёстного иммунитета. То есть если ранее человек переболел заболеванием, возбудителем которого был коронавирус другого типа.

Вторая причина связана с тем, что человек уже переболел другой вирусной инфекцией, вследствие чего у него повысился уровень интерферонов.

Большое количество интерферонов приводит к снижению восприимчивости к вирусным заболеваниям.

Ещё одна причина невосприимчивости к коронавирусу — это наличие местных элементов иммунитетов, препятствующих проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей, сообщает RT. ﻿﻿