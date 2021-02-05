Терапевт объяснила, чем опасен сухой воздух в квартирах

Из-за сильных морозов коммунальные службы повышают температуру с системе отопления. Однако горячие батареи очень сушат воздух в помещении, что плохо сказывается на состоянии дыхательных путей, сообщила в интервью Life. ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Дело в том, что сухость может привести к образованию корки в носу, что, в свою очередь, может стать причиной кровотечения. Слизистая оболочка носа очень тонкая, поэтому если она пересыхает, то рвётся.

Для того, чтобы этого не допустить, можно приобрести специальный прибор для увлажнения воздуха. Если такой возможности нет, то можно положить на батарею мокрое полотенце.

Также врач рекомендует перед сном увлажнять слизистую носа, используя для этого персиковое или абрикосовое масло.