Терапевт назвала способы повышения ослабленного иммунитета весной

Всем известно, что весна — время укрепления иммунитета. Многие люди для этой цели отправлять на море. Однако важно помнить о том, что продолжительность поездки должна быть не менее двух недель.

"По возвращению — акклиматизация, хотя бы неделю посидеть дома. Поездка на море — всегда оздоровительный фактор и повышение иммунитета", — сообщила в интервью телеканалу "360" врач-терапевт Наталья Уклеина.

Также укрепить иммунитет помогут специальные лекарственные препараты, но они подбираются индивидуально в ходе консультации с врачом.

Прогулки на свежем воздухе не повышают иммунитет, они только создают условия для ведения здорового образа жизни.

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