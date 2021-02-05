Головная боль может спровоцировать проблемы с памятью

Даже у здоровых людей, страдающих от головной боли, может наблюдаться дефицит рабочей памяти. К такому выводу пришли учёные в результате проведённого исследования. Научная работа опубликована в журнале Neuropsychologia.

В ходе исследования специалисты использовали изображения мозга и данные отчётов проекта Human Connectome Project, в котором приняли участие 416 человек.

В результате выяснилось, что 228 человек, принявших участие в эксперименте, в течение семи дней до исследования беспокоила головная боль.

Опыты показали, что самая сильная головная боль была напрямую связана с наихудшей производительностью мозга при выполнении обычного теста на рабочую память.

Кроме того, сильная головная боль приводит ухудшению рабочей памяти из-за повышения активности мозга в центре лобной коры.

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