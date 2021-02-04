Антикризисный психолог Наталья Никифорова заявила, что для поддержания психологического здоровья необходимо установить и поддерживать контакт со своим подсознанием. Врач-психиатр Александр Федорович в интервью "Правде.Ру" заявил, что это практически невозможно.

"Установить контакт с подсознанием — невозможно, далеко не все специалисты умеют с эти работать.

Обычно это тема психоанализа, где человека путём различных вариантов интерпретаций сновидений, работы со свободными ассоциациями и так далее, пытаются это подсознание вскрыть. Остановиться и со своим подсознанием поговорить — это бред, это не может сделать ни пациент, ни специалист.

Для этого нужно владеть специальными методами.

Человек не может самостоятельно общаться с подсознанием, я даже думаю, что 95% экспертов Всемирной организации здравоохранения не имеют об этом никакого представления. Это очень узкая тема, если нам подходить к вопросу именно с позиции дефиниции, то есть понимания. А так в совокупности подобные заявления — это полный бред", -пояснил собеседник "Правды.Ру".

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