COVID-19 идёт волнами, и через три-четыре месяца, в конце весны, ожидается новый рост числа заболевших, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

"Число случаев коронавируса снова пойдет вверх. Прибавьте три-четыре месяца, и подъём выпадет на лето. Хотя, может быть, летом нам повезёт, но на осень это сдвинется абсолютно точно.

Именно поэтому важно проводить масштабную вакцинацию прямо сейчас, чтобы обезопасить себя на следующую волну", — пояснил он в интервью изданию "Вечерняя Москва".