Горячий пар оказывает благотворное влияние на дыхательные пути, улучшает кровообращение и расширяет бронхи, сообщил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
После данной процедуры человеку становится легче дышать, сообщает ToDay News Ufa. Однако при повышенной температуре этот метод использовать нельзя.
Бани и сауны могут эффективны для снятия общих симптомов бронхита или COVID-19.
"Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет", — отметил Карабиненко.
Частота проведения ингаляций зависит от самого человека. Процедуру следует прекратить, если возникает чувство дискомфорта.
Над паром лучше дышать перед сном.
"Это всё идёт из народной медицины — горячее молоко, картофельный пар, паровые ингаляции. Это всё давно применялось при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, но этот пар глубоко не проникает в лёгкие, он в основном доходит до уровня средней трети трахеи, а внутрь не протекает", — пояснил Карабиненко.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.