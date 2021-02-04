Пульмонолог оценил пользу паровой бани для лечения COVID-19

Горячий пар оказывает благотворное влияние на дыхательные пути, улучшает кровообращение и расширяет бронхи, сообщил врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

После данной процедуры человеку становится легче дышать, сообщает ToDay News Ufa. Однако при повышенной температуре этот метод использовать нельзя.

Бани и сауны могут эффективны для снятия общих симптомов бронхита или COVID-19.

"Это надо делать при температуре не выше 37,5 градуса, других ограничений особо нет", — отметил Карабиненко.

Частота проведения ингаляций зависит от самого человека. Процедуру следует прекратить, если возникает чувство дискомфорта.

Над паром лучше дышать перед сном.