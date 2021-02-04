Нехватка витамина А подавляет иммунитет из-за COVID-19

Учёные Медицинского университета Турции в Анкаре обнаружили ещё один нетипичный признак заражения COVID-19.

У коронавирусных пациентов снижает уровеныь витамина A, сообщает ToDay News Ufa.

Специалисты провели сравнительный анализ проб крови 27 больных COVID-19 и 23 здоровых людей.

Оказалось, что концентрация ретинола в крови заражённых была на критически низком уровне. Именно ретинол участвует в выработке особых противовирусных белковых молекул.

Учёные предлагают назначать пациентам с тяжёлой формой COVID-19 витамин A и другие лекарства, блокирующие разложение ретинола. Специалисты планируют продолжить исследования.﻿