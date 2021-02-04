Учёные Медицинского университета Турции в Анкаре обнаружили ещё один нетипичный признак заражения COVID-19.
У коронавирусных пациентов снижает уровеныь витамина A, сообщает ToDay News Ufa.
Специалисты провели сравнительный анализ проб крови 27 больных COVID-19 и 23 здоровых людей.
Оказалось, что концентрация ретинола в крови заражённых была на критически низком уровне. Именно ретинол участвует в выработке особых противовирусных белковых молекул.
Учёные предлагают назначать пациентам с тяжёлой формой COVID-19 витамин A и другие лекарства, блокирующие разложение ретинола. Специалисты планируют продолжить исследования.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.