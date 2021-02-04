Люди рождаются с сухой или жирной кожей. Сухая кожа проявляет себя ощущением стягивания и шелушения. О том, к чему может привести сухая кожа, рассказала врач-дерматолог Екатерина Вертиева.
Сухость кожи может быть причиной развития экземы и атопического дерматита.
По словам врача, эти кожные заболевания приводят к серьёзным проблемам.
Они характеризуются высыпаниями на теле и зудом.
Данные симптомы могут вызвать бессонницу и невроз.
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