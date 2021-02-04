Дерматолог перечислила заболевания, возникающие из-за сухости кожи

Люди рождаются с сухой или жирной кожей. Сухая кожа проявляет себя ощущением стягивания и шелушения. О том, к чему может привести сухая кожа, рассказала врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

Сухость кожи может быть причиной развития экземы и атопического дерматита.

По словам врача, эти кожные заболевания приводят к серьёзным проблемам.

Они характеризуются высыпаниями на теле и зудом.

Данные симптомы могут вызвать бессонницу и невроз.

Ранее кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, о каких заболеваниях говорит сухая кожа на локтях.﻿