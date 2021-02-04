У двухлетней девочки обнаружили сонную болезнь после Занзибара

Двухлетняя девочка из Перми заболела сонной болезнью после поездки на Занзибар. Переносчиками этого заболевания являются мухи цеце.

В детской больнице № 13 в микрорайоне Кислотные дачи заявили, что не знают, как лечить эту болезнь. Консилиум пермских врачей из также отправлял запрос на Занзибар, но там опровергли заражение от мухи цеце.

Однако в нескольких частных лабораториях подтвердили диагноз трипаносомоз.

Наталья Пашина, мать девочки, написала отказ от госпитализации, чтобы лечить себя и ребенка в Москве.

Стоит отметить, что сама женщина тоже заразилась этим заболеванием.

Сонная болезнь, или "африканский трипаносомоз человека", широко распространенная тропическая болезнь. Без соответствующего лечения человек может умереть. Переносчиками заболевания являются мухи цеце, обитающие в Африке.

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