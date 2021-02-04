Врач перечислила способы маскировки COVID-19

Хорошее самочувствие ещё не показатель здоровья. Не менее 20% людей от общего числа заражённых COVID-19 переносят его бессимптомно. Но если внимательно прислушаться к своему организму, то можно определить болезнь.

"Часто люди с коронавирусом испытывают ощущения, которые указывают на заболевание, но неправильно их интерпретируют, — эпидемиолог Видновской РКБ Ольга Ненастина. - К примеру, о болезни говорят приступы внезапной усталости или снижение физического тонуса, головокружения или головные боли, ноющие мышцы или суставы. Заболевшие могут заметить проблемы, связанные с полостью рта, — локальные воспаления и припухлости, следствием которых становятся сухость во рту и искаженное восприятие вкуса пищи.

Многие не обращают внимание на эти симптомы и не идут к врачу.

Эпидемиолог отметила, что несмотря на то, что люди, перенёсшие эти симптомы, имеют антитела к коронавирусу. Но им в любом случае необходимо соблюдать все противоэпидемиологические меры.

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