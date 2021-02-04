Разработан растительный препарат, который убивает все вирусы

Ученые из Ноттингемского университета доказали эффективность противовирусного препарата Тапсигардин в борьбе не только с коронавирусом, но и с гриппом и другими респираторными заболеваниями.

Исследователи обнаружили, что этот препарат широкого спектра действия оказался эффективным против COVID-19, вируса простуды, респираторно-синцитиального вируса (RSV), а также вируса гриппа А.

"Острые респираторные инфекции могут быть несколько неотличимы друг от друга при первоначальном обращении к врачу, что может привести к потере времени с точки зрения развертывания правильного лечения. Однако с эффективным противовирусным препаратом широкого спектра действия, который может легко справиться со многими основными, более серьезными преступниками, он может дать гораздо более положительные результаты для пациентов и врачей. Кроме того, это может также переломить ситуацию против спонтанных вспышек определенных инфекций в сообществах, включая страшные кластеры COVID-19, которые человечество может ожидать даже после широкого распространения вакцины", — говорит профессор Кин-Чоу Чанг, руководивший исследованием.

Команда учёных в ходе лабораторных исследований обнаружила, что препарат, получаемый из растения Thapsia villosa ("народное" название — смертельная морковь) запускает высокоэффективный противовирусный иммунный ответ против трех основных типов респираторных вирусов человека и работает до или во время активной инфекции, предотвращая саморепликацию вируса в течение по крайней мере 48 часов, что является критическим компонентом в искоренении инфекций сообщества.

Препарат остается стабильным во враждебных, кислых средах, таких как желудок человека, что означает, что его можно вводить перорально, без необходимости инъекций или госпитализации.

Исследователи также утверждают, что препарат, полученный из растения тапсия, в несколько сотен раз эффективнее, чем нынешний арсенал противовирусных средств против комбинированных инфекций.

Производное этого препарата было использовано в лечении рака предстательной железы, поэтому опасения по поводу безопасности у людей уже были устранены.