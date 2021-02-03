COVID-19 даёт осложнения на жизненно важные органы человека: мозг, лёгкие, сердце, почки.

Об особенностях влияния коронавируса на головной мозг в интервью "Правде.Ру" рассказал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Геннадьевич Керекеша.

"Сейчас вторая волна COVID даёт осложнение на головной мозг и на почки. Причём головной мозг идёт по типу синдрома Гийена-Барре.

Что происходит? Уже была информация, что COVID — это ослабленный ВИЧ. Если ВИЧ в основном направлен на людей определённой ориентации, то COVID направлен на ослабленных людей, злоупотребляющих сладким, мучным и так далее.

Происходит поражение головы по типу рассеянного склероза. То есть наш организм забывает о том, что это наши клетки и наши ткани, и начинает вырабатывать антитела, начинает уничтожать головной мозг, почки и так далее. Это вторая волна.

У меня таких пациентов уже несколько человек есть, когда после COVID появилась слабость в руках, в ногах. То есть появляется слабость в конечностях. Сейчас мы заново начинаем восстанавливать эту работу.

Человек, который первый раз ко мне обратился с этой проблемой, уже пошёл в тренажёрный зал. Без тренажёрного зала нельзя выйти из этого состояния. Кончается движение — кончается жизнь", — пояснил собеседник "Правды.Ру".