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Диетолог Дианова назвала вредные для сердца продукты

Здоровье » Здоровье и профилактика

Употребление фастфуда и полуфабрикатов негативно отражается на здоровье сердца.

Диетолог Дианова назвала вредные для сердца продукты

Жирные продукты с содержанием сахара или соли признаны опасными для сердечно-сосудистой системы, сообщила в интервью телеканалу "Звезда" врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

"Вредны продукты промышленного производства, потому что вы до конца не можете быть убеждены в качестве этой продукции", — уточнила она.

Употребление большого количества рафинированных продуктов приводит к набору лишнего веса, что опасно для сердца и сосудов. В организме человека усиливаются процесс атеросклероз, сопровождающийся отложением холестерина в сосудах.

Для поддержания здоровья в рационе должна присутствовать разнообразная пища.

Так, 50% рациона должны составлять белки растительного, а 50% — белки животного происхождения. Кроме того, для сердца полезно употреблять цельнозерновые продукты, так как в их состав входят большое количество витаминов, и пищу, содержащую клетчатку.

Автор: Снежана Шахова
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