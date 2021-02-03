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Психолог: важно поддерживать контакт со своим подсознанием

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Сознание человека можно сравнить с айсбергом, большая часть которого скрыта, и видно только десятую его часть. 

Психолог: важно поддерживать контакт со своим подсознанием

"Принято считать, что в норме человек осознаёт, что и зачем делает. То есть, речь идёт об осознании себя в моменте. Но в реальности это не так. Исследования показывают, что человеческий мозг работает в нескольких режимах — это режим активности, режим сна или транса, а также режим обморока или глубокого сна", — пояснила с интервью "Федеральному агентству новостей" антикризисный психолог и арт-терапевт Наталья Никифорова.

Сознание человека работает только в режиме активности, а подсознание - всегда. Особенность подсознания в том, что оно фиксирует информацию на уровне ощущений, обходя логические центры мозга, благодаря чему человек наделён огромным количеством преимуществ. Но все люди способны использовать их на 100 %.

"Все наши поступки и решения определяются в первую очередь подсознанием. Плюс, некоторые ученые считают, что подсознание может быть хранилищем опыта прошлых поколений. Именно поэтому чрезвычайно важно установить контакт со своим подсознанием и постоянно поддерживать его", — заключила психолог.

 

Автор: Снежана Шахова
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