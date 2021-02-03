Людей, переболевших коронавирусом, часто сопровождает постковидный синдром: они жалуются на снижение концентрации внимания, работоспособности, слабость и так далее.

Китайские врачи считают, что эффективным способом восстановления после коронавирусной инфекции является цигун - древняя энергетическая гимнастика.

О влиянии дыхательных практик на здоровье в интервью "Правде.Ру" рассказал мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Геннадьевич Керекеша.

"В первую очередь нужно отметить, что медицина не должна быть однобокой. Я всегда говорю о пяти составляющих здоровья.

Ещё Гиппократ говорил, что человек получает жизненные силы путём питания. К питанию он относил непосредственную пищу, жидкость и воздух - это стройматериалы. Четвёртый компонент — это физическая культура. Пятый компонент — это умственная деятельность.

Если посмотреть на проблему с этой точки зрения, то дыхание — 1/5 часть здоровья, употребление соков — это 1/5 часть здоровья. Сейчас модно стало заниматься питанием — но это 1/5 часть здоровья. Заниматься физической культурой — 1/5 здоровья. Всё это объединяет умственная деятельность. Поэтому и говорят, что тяжесть заболевания прямо пропорциональна невежеству человека, а выздоровление — его интеллекту.

Что касается цигун и любых других дыхательных практик (Бутейко, Синельникова), то это 1/5 часть здоровья. Китайцы уже давно поняли, что болеть невыгодно и начали заниматься своим здоровьем.

Китайцы в любом возрасте занимаются физкультурой, делают определённые упражнения и дыхательную гимнастику.

Допустим, вдох — сделали движение, выдох — обратное движение. Они очень щепетильно относятся к качеству питания. Они считают, что пусть будет мало, но качественно. Я тоже с этим согласен", — пояснил собеседник "Правды.Ру".