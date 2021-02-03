Эндокринолог призвала не отказываться от соли на длительное время

Россияне потребляют в два раза больше соли, чем рекомендуется. О том, к чему может привести переизбыток этого продукта и полный отказ от него, в интервью РИА Новости рассказала эндокринолог-диетолог Алина Алмасханова.

В сутки человек должен потреблять не более чайной ложки соли. Суточную дозу можно получить, съев 300 грамм хлеба. Если же ещё съесть фастфуд, колбасу и т. д., то будет уже переизбыток соли, что может вызвать отёки.

"Каждый лишний грамм натрия — это в среднем 200 миллилитров воды, которую запасает организм", — пояснила Алмасханова.

Профицит натрия в организме приводит к повышению давления, из-за чего возникает нагрузка на почки, что повышает риск инфаркта и инсульта. Уменьшив количество потребляемой соли, можно снизить эти риски.

Так, положительные изменения можно заметить, даже если отказаться от соли на три дня. В первую очередь сойдёт лишняя жидкость, уменьшится отёчность, снизится вес.

Отказываться от употребления соли на длительный период не рекомендуется. Дефицит натрия не менее вреден, чем его переизбыток, так как приводит к проблемам с мышцами, нервной системой, кроме того, человека начинают беспокоить головные боли, головокружения, снижается давление.