Главный терапевт Минздрава назвала побочные эффекты вакцины от COVID-19

Основных побочных эффектов вакцинации не стоит бояться, за ними нужно просто наблюдать, заявила в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

У пациента в первые дни после прививки могут возникнуть симптомы, напоминающие грипп. В этот период нужно просто следить за своим самочувствием.

Обычно после вакцинации люди жалуются на слабость, ломоту в теле, сонливость. В некоторых случаях наблюдаются повышение температуры и озноб.

Такие симптомы сохраняются в течение суток после введения вакцины и потом проходят.

"Очень редко у людей поднимается температура выше 39 °С, обычно — до 38 °С", — пояснила Драпкина.

Если температура выше 38°C или ниже, но плохо переносится, врач посоветовала принять парацетамол.