Основных побочных эффектов вакцинации не стоит бояться, за ними нужно просто наблюдать, заявила в эфире Первого канала главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
У пациента в первые дни после прививки могут возникнуть симптомы, напоминающие грипп. В этот период нужно просто следить за своим самочувствием.
Обычно после вакцинации люди жалуются на слабость, ломоту в теле, сонливость. В некоторых случаях наблюдаются повышение температуры и озноб.
Такие симптомы сохраняются в течение суток после введения вакцины и потом проходят.
"Очень редко у людей поднимается температура выше 39 °С, обычно — до 38 °С", — пояснила Драпкина.
Если температура выше 38°C или ниже, но плохо переносится, врач посоветовала принять парацетамол.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.