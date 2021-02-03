Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Радимов назвал "Спартак" змеиным логовом
В Москве спасли 11-месячного ребёнка с застрявшей во рту пустышкой
Всё будет!: Ермакова объявила о старте кастингов в реалити-шоу "Дом-2"
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
В "Зените" назвали причину ухода главного тренера Алекно
Циклон "Квирин" принёс в Петербург сильный снегопад
Пушков рассказал о необходимом для США "ядерном ликбезе"
Плавающий танк "Спрут-СДМ1" будет испытан в Западной Сибири
Мария Максакова пожаловалась, что её не пустили на кладбище 

О каких проблемах со здоровьем могут говорить красные родинки?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Часто люди не обращают внимания на родинки красного цвета — ангиомы, считая, что их появление связано с сосудистыми нарушениями.

О каких проблемах со здоровьем могут говорить красные родинки?

О чём на самом деле говорят красные родинки на коже в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-дерматолог Олеся Маркелова.

"И тогда на лице это выглядит как миркокупероз — сосудистые точки, а на теле — как капиллярные "звездочки". Либо это аллергические проявления", — пояснила Маркелова.

Для того чтобы определить природу красной точки, нужно оттянуть кожу рядом с ней и посмотреть, исчезнет ли пятно. Капиллярные точки сразу перестанут быть видны.

Красные родинки в первую очередь могут сообщать о проблемах с печенью или застоями желчи, пояснила специалист. Также это может быть реакция организма на приём антидепрессантов или гормональных препаратов.

Красные родинки не опасны, они могут представлять только эстетическую проблему. От них можно избавиться с помощью лазерной хирургии.

 

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Мария Максакова пожаловалась, что её не пустили на кладбище 
19-летний британец почти год провёл в коме и ничего не знает о пандемии
Зеленскому хотят объявить импичмент за "издевательства над страной"
Латвия проведёт ЧМ по хоккею в "пузыре" и без зрителей
Бывшего супруга Бритни Спирс арестовали в штате Теннесси
48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю
Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту российский военный спутник
Офис Зеленского о причинах "ТВ-санкций": Чистая, злобная пропаганда
"Совпасть душами" с любимым человеком. Возможно ли?
Дочь Заворотнюк рассказала о переживаниях из-за болезни матери 
Популярное
Общество
Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде

Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.

Уж на сковородке: юрист оценил поведение Навального в суде
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Общество
МИД Австрии объяснил присутствие своего дипломата на суде по Навальному
Евросоюз
"Деваться нам некуда, поэтому давайте свою вакцину" - Германия
Жириновский оценил приговор Навальному
Общество
Жириновский оценил приговор Навальному
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников