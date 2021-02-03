О каких проблемах со здоровьем могут говорить красные родинки?

Часто люди не обращают внимания на родинки красного цвета — ангиомы, считая, что их появление связано с сосудистыми нарушениями.

О чём на самом деле говорят красные родинки на коже в интервью "Пятому каналу" рассказала врач-дерматолог Олеся Маркелова.

"И тогда на лице это выглядит как миркокупероз — сосудистые точки, а на теле — как капиллярные "звездочки". Либо это аллергические проявления", — пояснила Маркелова.

Для того чтобы определить природу красной точки, нужно оттянуть кожу рядом с ней и посмотреть, исчезнет ли пятно. Капиллярные точки сразу перестанут быть видны.

Красные родинки в первую очередь могут сообщать о проблемах с печенью или застоями желчи, пояснила специалист. Также это может быть реакция организма на приём антидепрессантов или гормональных препаратов.

Красные родинки не опасны, они могут представлять только эстетическую проблему. От них можно избавиться с помощью лазерной хирургии.