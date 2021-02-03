Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от масок и перчаток, так как ни то, ни другое не защищает от заражения COVID-19. Многолетняя практика использования масок при гриппе и других инфекциях показала, что их эффективность крайне низкая, пояснил он.
"Мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними", — заявил врач в эфире "Национальной службы новостей".
Перчатки — пассивный способ защиты от COVID-19, если перчатки не менять, то через них можно заразиться не только "ковидом", но и другими заболеваниями.
Тем, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией, он рекомендует капать в нос капли с интерфероном. О пользе такого лечения говорят зарубежные исследователи. По словам Мясникова, даже если капли не спасут от заражения, то они точно не навредят.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.