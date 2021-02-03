Доктор Мясников призвал отказаться от масок и перчаток

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал отказаться от масок и перчаток, так как ни то, ни другое не защищает от заражения COVID-19. Многолетняя практика использования масок при гриппе и других инфекциях показала, что их эффективность крайне низкая, пояснил он.

"Мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними", — заявил врач в эфире "Национальной службы новостей".

Перчатки — пассивный способ защиты от COVID-19, если перчатки не менять, то через них можно заразиться не только "ковидом", но и другими заболеваниями.

Тем, кто боится заразиться коронавирусной инфекцией, он рекомендует капать в нос капли с интерфероном. О пользе такого лечения говорят зарубежные исследователи. По словам Мясникова, даже если капли не спасут от заражения, то они точно не навредят.