В Москве спасли 11-месячного ребёнка с застрявшей во рту пустышкой

В московскую городскую больницу № 9 имени Сперанского был госпитализирован 11-месячный ребёнок в тяжёлом состоянии. У него в глотке застряла пустышка. Соска перекрыла носоглотку, часть гортанной глотки и почти полностью ротоглотку. Близкие ребёнка сообщили, что не знают, как пустышка попала в глотку младенца.

"Ребёнка рвало и он задыхался. Началась аспирационная пневмония, когда рвотные массы попали в дыхательные пути", — сообщил детский хирург Дмитрий Еремин.

Врачам удалось быстро извлечь инородное тело через рот под общим обезболиванием. Ребёнку назначили антибактериальную, ингаляционную терапию. Сейчас малыш находится дома и чувствует себя хорошо.

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