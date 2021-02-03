Дефицит витамина C часто приводит к кровоточивости дёсен

Американские учёные из Вашингтонского университета обнаружили связь между кровоточивостью дёсен и дефицитом витамина C в организме.

Врачи-стоматологи в таком случае рекомендуют чаще чистить зубы. Кровоточивость дёсен может быть признаком гингивита одной из ранних стадий пародонтоза.

Людям, столкнувшимся с данной проблемой, необходимо выяснить, хватает ли организму витаминов, советует учёный Филипп Худжоэль.

Совместно с коллегами они изучили данные 15 клинических испытаний и опросов более 8 тыс. человек, у которых наблюдалось кровоизлияние во рту. Многим из них помогло увеличение суточной дозы витамина C.

Так, можно включить в свой рацион капусту, киви, цитрусовые, болгарский перец, морковь, редьку, картофель, смородину. Если человек не любит эти продукты, рекомендуется приобрести специальные добавки. Но перед их употреблением лучше проконсультироваться с врачом.