Онколог призвал отказаться от постельного белья из синтетики

Онколог Андрей Базылев советует избегать длительного контакта с ненатуральными тканями и отказаться от синтетического постельного белья. По словам медика, вещи из полиэстера повышают риск развития рака. Слова специалиста приводит Пятый канал.

"Обычно при изготовлении этой ткани в нее добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами", — пояснил врач.

Специалист отметил, что на данный момент нет доказательств того, что синтетические материалы могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Однако врач советует отказаться от вещей из ненатуральных тканей.

Ранее, как рассказывала "Правда.Ру", учёные назвали 50 продуктов питания для профилактики и лечения рака.