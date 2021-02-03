Люди со слабым иммунитетом могут быть рассадником опасных штаммов COVID

Новые варианты коронавируса, вызывающие панику во всём мире, могут начинаться у людей со слабой иммунной системой, которые проводят недели или месяцы в борьбе с COVID-19.

К такому выводу пришли американские учёные, сообщает Daily Mail.

"Врачи в США выявили штамм коронавируса, живущий у иммуносупрессированного пациента в течение 150 дней, изменившийся настолько, что они смогли найти 50 различий в его генетическом коде.

50% изменений у американского пациента произошли на спайковом белке вируса, который он использует для связывания с клетками человека, несмотря на то, что спайк составляет всего 2% генетического кода вируса".

Проще говоря, ослабленный иммунитет даёт широкие возможности для генетического изменения формы коронавируса и его распространения.

"Исследование дает ключ к пониманию того, как могли возникнуть три варианта, вызывающие международную тревогу в Великобритании, Бразилии и Южной Африке. У всех трёх также есть ключевые изменения в их спайковых белках, которые делают их либо более трансмиссивными, смертельными, либо иммуноустойчивыми", — говорит профессор Иэна Джонс, вирусолог из Университета Ридинга.

По её словам, люди, которые болеют "чем-то, кроме COVID-19 в течение исключительно длительного времени", могут быть "питательной средой" для появления новых вариантов коронавируса, потому что их непрерывная инфекция даёт ему возможность развиваться.

Эксперты говорят, что мир должен подготовиться к появлению еще многих новых штаммов в странах по всему миру: