Диетолог Нэнси Гейб рассказала о вариантах здорового питания без мяса

Американский диетолог Нэнси Гейб из клиники Кливленда рассказала о продуктах растительного происхождения, употребление которых поможет удовлетворить потребность в белках.

Однако врач признаёт, что сделать это без мяса крайне сложно.

"Чаще всего восполнить суточную норму белка без употребления мяса крайне трудно. Его отличным источником могут стать продукты растительного происхождения", — сообщила она.

По словам Гейб, источниками белка является такие продукты, как:

бобы;

чечевица;

овощи;

зелёный горошек;

тофу;

эдамаме;

орехи;

семена.

Также специалист рекомендует включить в рацион напитки - заменители молока.

Растительная диета подойдёт не только вегетарианцам и веганам, но и тем, кто хотел бы есть меньше мяса.