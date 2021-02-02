Американский диетолог Нэнси Гейб из клиники Кливленда рассказала о продуктах растительного происхождения, употребление которых поможет удовлетворить потребность в белках.
Однако врач признаёт, что сделать это без мяса крайне сложно.
"Чаще всего восполнить суточную норму белка без употребления мяса крайне трудно. Его отличным источником могут стать продукты растительного происхождения", — сообщила она.
По словам Гейб, источниками белка является такие продукты, как:
Также специалист рекомендует включить в рацион напитки - заменители молока.
Растительная диета подойдёт не только вегетарианцам и веганам, но и тем, кто хотел бы есть меньше мяса.
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