Шизофрения повышает риск смерти от COVID-19 в три раза

Учёные планируют исследовать связь COVID-19 с шизофренией и другими психическими расстройствами.

Есть версия, что у людей, страдающих шизофренией, риск умереть от коронавируса в три раза выше.

Научная работа на эту тему опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Специалисты проанализировали медицинские данные пациентов больниц Нью-Йорка и выяснили, что пациенты, страдающие шизофренией, в 2,7 раз чаще умирали от COVID-19, чем другие люди.

Данное исследование показало, что шизофрения находится на втором месте в списке факторов, повышающих риск летального исхода от коронавируса, после пожилого возраста. На третьем находится находится принадлежность к мужскому полу, на четвёртом — сердечно-сосудистые заболевания, а на пятом — расовая принадлежность.