Учёные планируют исследовать связь COVID-19 с шизофренией и другими психическими расстройствами.
Есть версия, что у людей, страдающих шизофренией, риск умереть от коронавируса в три раза выше.
Научная работа на эту тему опубликована в журнале JAMA Psychiatry.
Специалисты проанализировали медицинские данные пациентов больниц Нью-Йорка и выяснили, что пациенты, страдающие шизофренией, в 2,7 раз чаще умирали от COVID-19, чем другие люди.
Данное исследование показало, что шизофрения находится на втором месте в списке факторов, повышающих риск летального исхода от коронавируса, после пожилого возраста. На третьем находится находится принадлежность к мужскому полу, на четвёртом — сердечно-сосудистые заболевания, а на пятом — расовая принадлежность.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".