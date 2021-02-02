Врач: нельзя вмешиваться в процесс формирования иммунитета ребёнка

Естественный адаптивный иммунитет ребёнка формируется с рождения до восьми лет. В этот период в процесс формирования иммунитета вмешиваться нельзя, сообщила в интервью изданию "Звезда" иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

"С момента рождения до восьми лет у ребёнка формируется естественный адаптивный иммунитет. Иммунокомпетентные клетки, лимфоциты, как и ребёнок, встречаются с разными факторами окружающей среды, с бактериями, вирусами, аллергенами, и у них постепенно формируется адаптивный приспособительный иммунитет", — рассказала Логина.

Лечение ребёнка без консультации с врачом может привести к нежелательным последствиям. Так, приём различных противовирусных и антибактериальных препаратов или иммуномодуляторов, может спровоцировать различные реакции.