Цигун поможет избавиться от постковидного симптома

Людей, переболевших коронавирусом, часто сопровождает постковидный симптом: они жалуются на снижение концентрации внимания, работоспособности и т. д.

Китайские врачи считают, что эффективным способом восстановления после коронавирусной инфекции является цигун — древняя энергетическая гимнастика.

Возобновлять занятия в тренажёрном зале сразу после выздоровления опасно, а вот щадящие нагрузки будут полезны.

Благодаря концентрации внимания, контролю дыхания и положения тела с помощью цигун можно влиять на состояние разных органов и систем организма. Нагрузка подбирается индивидуально. Китайская гимнастика включает в себя плавные и медленные движения, деликатную работу с дыханием — это всё то, что нужно людям, переболевшим пневмонией в тяжёлой форме.

Стоит отметить, что в последнюю редакцию рекомендаций ВОЗ по реабилитации после COVID-19 включена и цигун (наряду с другими практиками).