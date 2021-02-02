Комаровский назвал главное отличие "ковида" от ОРВИ

Зима часто сопровождается эпидемией гриппа, а также ОРВИ и ОРЗ. О том, как на фоне этого отличить заражение COVID-19, на своей странице в Instagram рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Он подчеркнул, что главный симптом, указывающий на заражение коронавирусной инфекцией, — это полная потеря обоняния и вкуса.

"Но в целом COVID-19 диагностируется со 100-процентной вероятностью только после обследования, тестов на присутствие вируса или антител к нему. Плюс очень специфические изменения в лёгких, которые видны при компьютерной томографии", — пояснил медик в публикации.

Что касается лечения "ковида", то практически всегда избавляться от него нужно теми же методами, как и при лечении других вирусных заболеваний. Исключение составляют ситуации, когда у пациента возникают проблемы с дыханием.