Раскрыто влияние COVID-19 на работу почек

Учёные из Йельского университета (США) под руководством Чукри бин Мамуна пришли к выводу, что COVID-19 может спровоцировать развитие альбуминурии — патологического состояния, которое свидетельствует о появлении в моче белка и других проблем с работой почек.

Используя специально разработанный тест, который определяет обрывки белков COVID-19 в образцах человеческих выделений, учёные выяснили, что фрагменты оболочки SARS-CoV-2 присутствовали у более 25% взрослых пациентов с COVID-19.

"Это говорит о том, что COVID-19 может приводить к развитию альбуминурии и других нарушений в работе почек", — пояснили специалисты.

Однако среди детей был выявлен всего один случай присутствия вируса в тканях почек.

В связи с этим учёные пришли к выводу, что повреждения почек могут быть связаны с проникновением вируса в их ткани, а не только с воспалительными процессами. По мнению специалистов, данный фактор необходимо учитывать при лечении коронавирусных пациентов и при оценке долгосрочных последствий развития инфекции.