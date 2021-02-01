Врач объяснила, почему необходимо носить одноразовые перчатки

Людям, переболевшим COVID-19, а также тем, кто сделал прививку от коронавируса, всё равно необходимо носить перчатки при посещении тех мест, где нет возможности помыть руки.

"Сейчас мы говорим о том, что даже если человек привился, то он всё равно должен соблюдать меры предосторожности. С прививкой человек всё равно может заболеть, но в лёгкой форме", — сообщила в беседе с Москвой 24 рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачёва.

По словам врача, самый контактный путь передачи коронавируса не является самым популярным. Чаще всего коронавирусная инфекция передаётся воздушно-капельным путем.

"Соответственно, мытьё рук и ношение перчаток — это тоже часть профилактики, но не самая главная. Всё-таки самое важное — носить маску", — пояснила гериатр.

Данная рекомендация касается как тех, кто сделал прививку от COVID-19, так и тех, кто переболел.