Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что планирует в числе первых пройти вакцинацию от коронавируса в республике российским препаратом "Спутник V".

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19 в ДНР начнётся с 1 февраля.

"Да, планирую в числе первых, конечно же, сделать прививку. Я считаю это правильным, считаю целесообразным, потому что у меня достаточно много контактов и я хочу в принципе не быть каким-то, так сказать, фактором, который может распространять вирус", — отметил политик.