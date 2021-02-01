Иммунолог раскрыл способ усилить эффект вакцинации от COVID-19

Приём лекарственных препаратов, направленных на укрепление иммунитета, поможет усилить эффект вакцинации, в том числе и против COVID-19, сообщил в интервью изданию "Вечерняя Москва" врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог Михаил Костинов.

Через два-три дня после прививки человек может заразиться коронавирусом, так как "цепляет" на себя вирус или бактерию.

Костинов отметил, что лекарства для укрепления иммунитета может выписывать только лечащий врач, на основании состояния здоровья пациента и его возраста. Особенно с этих препаратах нуждаются люди пожилого возраста и пациенты из групп риска.

Что касается ухудшения самочувствия после вакцинации, то это нормально при любой вакцине, потому что организм реагирует на введение инородного тела.

Так, у человека может повыситься температура, а место инъекции может начать болеть. При возникновении данных симптомов врач назначает жаропонижающие или антигистаминные препараты.