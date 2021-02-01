COVID-19 можно определить по языку

Учёные пришли к выводу, что COVID-19 можно определить по состоянию языка. Так, на заражение могут указывать шишки на языке.

Исследования показали, что 25% пациентов с COVID-19 сталкиваются с проблемами в полости рта. Научная работа опубликована в The British Journal of Dermatology.

На языке появляются шишки, которые сопровождаются припухлостью и локальными воспалениями. Это связано с наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).

Рецептор реагирует на вирус в организме человека. У человека большинство ферментов расположены на языке, поэтому именно в полости рта и возникают воспаления.

К распространённым симптомам COVID-19 относятся: потеря вкуса, ощущение сухости во рту, кровотечения, скрежет зубами.

Для того чтобы обоняние и вкус вернулись, нужно несколько раз в день в течение 20 секунд вдыхать ароматы чеснока, гвоздики, корицы или кардамона.