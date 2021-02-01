Бессимптомные носители COVID-19 оказались незаразными

Учёные доказали, что бессимптомные носители COVID-19, имеющие отрицательный ПЦР-тест, безопасны для окружающих и не могут никого заразить.

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты проанализировали данные 300 пациентов. У всех у них был положительный тест на COVID-19.

После этого пациенты в течение двух недель находились на карантине до того момента, пока тест не показал отрицательный результат.

У всех участников эксперимента не проявлялись симптомы COVID-19, кроме того, никто из их окружения не заразился этим заболеванием.

В связи с этим учёные пришли к выводу, что бессимптомные носители вируса безопасны для окружающих.

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