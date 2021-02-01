Франция готова вместе с Россией производить вакцину от коронавируса "Спутник V", однако это будет зависеть от решения Европейского союза.
Российская вакцина должна пройти одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам. Об этом РИА "Новости" рассказал французский посол в России Пьер Леви.
"Для совместного производства с Францией вакцины "Спутник V" все будет зависеть от одобрения Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться на основе исключительно научного анализа", — пояснил дипломат.
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