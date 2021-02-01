Франция назвала условие для производства вакцины "Спутник V"

Франция готова вместе с Россией производить вакцину от коронавируса "Спутник V", однако это будет зависеть от решения Европейского союза.

Российская вакцина должна пройти одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам. Об этом РИА "Новости" рассказал французский посол в России Пьер Леви.