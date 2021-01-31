Мясников рассказал об опасности кето-диеты

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на опасность кето-диеты, которая приобрела популярность в последние годы.

"По эффекту эта диета не больно-то выше остальных, ну примерно одинаково. Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям", — отметил медик.

По словам Мясникова, приверженцы кето-диеты питаются одним жиром, добавляя в рацион немного белка. Однако такое питание может привести к симптомам, схожим с простудой, а также к неправильной работе кишечника и неврологическим проблемам.