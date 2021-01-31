Психолог рассказал, как бороться с зависимостью от соцсетей

Зависимость от чего-либо обычно сопровождается дискомфортом при отсутствии объекта зависимости. Об этом телеканалу RT рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

По его словам, из-за пандемии люди стали больше времени проводить в мессенджерах и социальных сетях. Специалист утверждает, что для отказа от соцсетей необходимо занять "правильную" позицию.