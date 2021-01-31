Зависимость от чего-либо обычно сопровождается дискомфортом при отсутствии объекта зависимости. Об этом телеканалу RT рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
По его словам, из-за пандемии люди стали больше времени проводить в мессенджерах и социальных сетях. Специалист утверждает, что для отказа от соцсетей необходимо занять "правильную" позицию.
"Уйти от позиции "я хочу туда заглянуть" к позиции "я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость". Когда человек такую позицию занимает, уже с этой тягой, с этой потребностью, которая противоречит его целям, его желаниям, проще справляться", — пояснил Хорс.
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